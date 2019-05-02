الرئيسية | محليات الأردنّ المتريّث يدرس المشاركة بمؤتمر البحرين

وطنا اليوم-عمان: نقلت صحف امريكية وصهيونية اخباراً الثلاثاء، افادت أن جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب ووسيط السلام المعين من البيت الأبيض سيقوم بزيارة إلى الأردن ضمن جولة تقوده إلى المنطقة.

وقال صحيفة ( The Time) الامريكية و صحيفة (هارتس) الاسرائيلية،ان كوشنر سيبحث حضور الأردن في مؤتمر البحرين الإقتصادي والذي يعتبر مقدمة الأعلان عما يسمى صفقة القرن.

وبينت الصحف أن جولة كوشنر تاتي للتأكيد والتشييك على أن معظم الدول المعنية بصفقة القرن ستشارك في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تطرح أميركا خطتها للسلام المعروفة بصفقة القرن بعد انتهاء شهر رمضان.

وقالت مصادر رسمية مطلعة إنه لا يوجد أي توضيح بخصوص زيارة صهر الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر الى الأردن.

وبينت المصادر أنه لا تعليق حتى الآن على الزيارة، والتي من المتوقع أن تكون خلال اللسبوع المُقبل.

وكانت قد علم من مصادر خاصة أن الأردن قد يشارك في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين، نهاية شهر حزيران القادم، والذي يأتي بدعوة من الإدارة الأمريكية تحت عنوان "تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية".

ولا يزال الأردنيون رهناً للتوقعات والتكهنات في سياق المشاركة بالورشة المذكورة، إذ وبينما تزداد الأصوات الطالبة لرفض الأردن للمشاركة، بدا ان هناك أصوات أيضا تسوق المسوغات لحضور عمان للمؤتمر وهو ما انعكس في مقال كتبه اليوم الخبير الاقتصادي والمستشار في الامارات الدكتور خالد الوزني في صحيفة الغد الأردنية، مطالباً عمان بأن تتحضر جيدا للمؤتمر بحججها وخطتها البديلة.

ورغم تسريبات من شخصيات مسؤولة عن كون الصفقة قد تنعش عمان اقتصاديا الا ان الموقف الرسمي لا يزال متحفظ وهو الامر الذي لا يحمل أي دلالات لا في سياق الموافقة ولا الرفض حتى اللحظة، ما زاد حجم التساؤل والحيرة والقلق في الشارع.

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