ضبط طن ونصف عصائر وحلويات فاسدة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اتلف العاملون في المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في منطقة السخنة.
وقال مدير اقليم الوسط الدكتور هادي خيطان انه وعلى اثر ورود شكوى تم متابعة منزل في منطقة السخنة يقوم بتصنيع عصائر رمضانية وحلويات في ساحة المنزل الخارجية.
واضاف الخيطان انه تمت مداهمة المنزل بعد اخذ اذن المدعي العام وبرفقة الشرطة البيئية حيث تم ضبط طن عصائر رمضانية ونصف طن من الحلويات.
ولفت خيطان بأن المنزل غير مرخص وغير حاصل على موافقات الغذاء والدواء وغير مطابق للشروط الصحية ولا يوجد معمل للتصنيع ويقوم ببيع المنتجات في الاسواق المحلية.
وبين خيطان انه تم اتلاف كامل الكميات واغلاق المنزل وتحويل صاحبه للقضاء.