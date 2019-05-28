جابر يجتمع مع مديري الشؤون الصحية والمستشفيات.. ماذا جرى

وطنا اليوم-عمان: اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الوزارة تمتلك امكانات كبيرة وكفاءات وموارد بشرية وستعمل على توفير المتطلبات اللازمة لإطلاق الطاقات لتكون الخدمات التي تقدمها الوزارة هي الافضل .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور جابر اليوم مع مديري الشؤون الصحية والمستشفيات بحضور امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول وكبار مسؤولي الوزارة .

وقال الدكتور جابر ان الوزارة تنظر باهتمام بالغ للموارد البشرية وستبذل اقصى الجهود الممكنة لتنميتها.

واضاف ان الوزارة ستضع خطة شمولية لتنمية الموارد البشرية تركز على تعزيز التدريب والابتعاث وبرامج التعليم الطبي المستمر مؤكدا دور ذلك في رفع كفاءة الكوادر وتحسين الخدمة التي يقدمونها .

ودعا مدراء الصحة والمستشفيات الى متابعة جميع الشؤون المتعلقة بالعمل والاداء من مختلف الجوانب وايلاء مسألة الالتزام بالدوام حضورا وانصرافا جل الاهتمام .

واشار الى ان الوزارة ترفض بشكل قاطع عدم التزام الكوادر بالدوام او عملهم خارج نطاق الوزارة وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية.

وطالب الدكتور جابر بالاهتمام بشكل اكبر بالمراكز الصحية التي تنهض بدور حيوي مؤكدا ان تفعيل دورها على رأس سلم الاولويات .

وتطرق الى نقص الكوادر وبعض الاختصاصات الطبية مؤكدا السعي لسد النقص والسعي ضمن برامج واجراءات محددة للاحتفاظ بالكفاءات ووقف حالة التسرب التي تعاني منها الوزارة.

واكد عزم الوزارة على تعزيز دور الاطباء المقيمين المؤهلين والحاقهم في برامج تدريبية مكثفة لتلبية الاحتياجات ولا سيما المناطق النائية وستكون هناك حوافز تشجيعية تمنح لهذه الغاية.

واكد الدكتور جابر ان الوزارة لن تقوت اي فرصة او امكانية لتحسين دخل الكوادر لافتا الى اعادة دراسة الجوانب المتعلقة بالحوافز لتمنح للكوادر بأعلى درجات العدالة والانصاف.

وبين اهتمام الوزارة بشراء الخدمات مؤكدا ارتباط ذلك بالاحتياجات الفعلية والاداء وطلب الى الجهات المعنية اعداد تقرير مفصل حول شراء الخدمات وتقييم الاداء على هذا الصعيد .

وتطرق الى مسألة الاعتداء على الكوادر مؤكدا رفضها واتخاذ الاجراءات للحد منها بتعزيز المستشفيات بالكوادر وخاصة الطبية وتعزيز الاجراءات الامنية وخاصة في المناطق الساخنة .