العدوان يدعو إلى رفض صفقة القرن مهما كانت التضحيات

وطنا اليوم-عمان:دعا وزير الإعلام السابق طاهر العدوان، اليو الثلاثاء، الأردنيين والفلسطيين إلى رفض صفة القرن مهما كانت التضحيات .

وقال العدوان في منشور على صفحته على “فيسبوك” :”صفقة القرن : رفضنا لها مشكلة وقبولنا بها مشكلة . الرفض سيؤدي الى ضغوط كبيرة لاعتماد الدولة , السياسي والمالي, على امريكا. اما القبول اذا كان سيعود بمنافع مالية مؤقتة الا انه سيخلق مشاكل داخلية اقلها فقدان الثقة بين صفوفنا وسيجرنا جميعاً الى ساحات الانقسام وتبادل الاتهامات بالتفريط والخيانة” .

وأضاف “اردنيون وفلسطينيون لنرفض صغقة القرن مهما كانت التضحيات فالاوطان اغلى من كنوز الارض جميعا , ترابها جبل بدماء الشهداء وعرق الاباء والاجداد , هي الوشم والهوية والوجود ف” تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” . عاشت فلسطين عربية وحمى الله الجباه الاردنية العالية” .