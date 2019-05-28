600 مواطن يستنكفون عن أداء فريضة الحج

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن استنكاف 600 مواطن عن أداء فريضة الحج لهذا العام، مستندة بذلك الى عدم استلام هؤلاء لتصاريح الحج الخاصة بهم، أو لأنهم يقوموا بالتسجيل خلال الفترة المحددة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري، إنه سيتم تعويض هذا العدد من الحجاج من خلال نظام القرعة لمواليد عام 1949 ممن سجلوا تسجيلاً أوليا للحج، مشيرا إلى أن القرعة ستجرى غدا الأربعاء عند الواحدة والنصف ظهرا في قاعة المؤتمرات في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله في العبدلي. وبخصوص المستنكفين من صندوق الحج، ذكر الحياري، أنه سيتم أخذ من حقق أسس وشروط الصندوق من المدخرين، وقام بالتسجيل للحج تسجيلاً أوليا، قبل الاول من آذار 2016.

وأكد الحياري أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، ‎وستطلق حملة توعية موجهة للحجاج ومختلف البعثات المرافقة.