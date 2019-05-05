المستهلك تحذر الأردنيين من الإستغلال خلال شرئهم مستلزمات العيد

وطنا اليوم-عمان: دعت "حماية المستهلك” رباب البيوت الى ضرورة شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وخاصة ملابس الأطفال وذلك من خلال إجراء المقارنات في الأسعار والإنتباه الى مدى مصداقية العروض المقدمة من بعض المحلات، وفق بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء.

ودعا د. عبيدات رئيس حماية المستهلك ربات البيوت عدم تأخير الشراء الى ليلة العيد تحسبا لعدم تعرضهن للإستغلال من قبل بعض التجار ضعيفي النفوس وأيضاً بهدف الحصول على سلع ذات جودة عالية وأسعار عادلة.

وأضاف الدكتور عبيدات أن على الأسر أن تقوم وخلال عمليات الشراء بضرورة الحصول على فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال أرادت الأسرة أن تقوم باستبدال البضاعة التي قامت بشرائها أو تعرضها لبعض عمليات الغش والإستغلال في نوع السلعة وهو ما يحفظ حقها.

كما دعت "حماية المستهك” التجار بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بنوعيات السلع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها.