 وطنا نيوز -المستهلك تحذر الأردنيين من الإستغلال خلال شرئهم مستلزمات العيد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المستهلك تحذر الأردنيين من الإستغلال خلال شرئهم مستلزمات العيد
التاريخ : 28-05-2019 12:01:51 المشاهدات: 701

وطنا اليوم-عمان: دعت "حماية المستهلك” رباب البيوت الى ضرورة شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وخاصة ملابس الأطفال وذلك من خلال إجراء المقارنات في الأسعار والإنتباه الى مدى مصداقية العروض المقدمة من بعض المحلات، وفق بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء.
ودعا د. عبيدات رئيس حماية المستهلك ربات البيوت عدم تأخير الشراء الى ليلة العيد تحسبا لعدم تعرضهن للإستغلال من قبل بعض التجار ضعيفي النفوس وأيضاً بهدف الحصول على سلع ذات جودة عالية وأسعار عادلة.
وأضاف الدكتور عبيدات أن على الأسر أن تقوم وخلال عمليات الشراء بضرورة الحصول على فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال أرادت الأسرة أن تقوم باستبدال البضاعة التي قامت بشرائها أو تعرضها لبعض عمليات الغش والإستغلال في نوع السلعة وهو ما يحفظ حقها.
كما دعت "حماية المستهك” التجار بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بنوعيات السلع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها.
كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق