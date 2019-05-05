|
إغلاق طريق بالعاصمة عمان بالحجارة بسبب توسعته
وطنا اليوم-عمان:أقدم عدد من سكان حي الصحابة، في محيط طريق المطار بالعاصمة عمان، على اغلاق طريق عام، افتتحته الأجهزة المعنية قبل أيام.
وقال عدد من أهالي الحي : ان اغلاق الطريق من قبل بعض سكان الحي، جاء بعد توسعته، ومروره من أمام منازلهم.
وكان قد طالب آخرون في المنطقة بتوسعة الطريق القديم ، وتأهيله، لكن فوجئ هؤلاء باغلاقه من قبل بعض الأشخاص.
وشكا الأهالي من اغلاق الطريق بالحجارة، بحيث تكون مصيدة للمركبات في الليل، والتي قد تسبب حوادث السير.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|