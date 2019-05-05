إغلاق طريق بالعاصمة عمان بالحجارة بسبب توسعته

وطنا اليوم-عمان:أقدم عدد من سكان حي الصحابة، في محيط طريق المطار بالعاصمة عمان، على اغلاق طريق عام، افتتحته الأجهزة المعنية قبل أيام.

وقال عدد من أهالي الحي : ان اغلاق الطريق من قبل بعض سكان الحي، جاء بعد توسعته، ومروره من أمام منازلهم.

وكان قد طالب آخرون في المنطقة بتوسعة الطريق القديم ، وتأهيله، لكن فوجئ هؤلاء باغلاقه من قبل بعض الأشخاص.

وشكا الأهالي من اغلاق الطريق بالحجارة، بحيث تكون مصيدة للمركبات في الليل، والتي قد تسبب حوادث السير.