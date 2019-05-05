سائق غير مرخص يصطدم بأربع مركبات في عمان

وطنا اليوم-عمان:وقع فجر الثلاثاء، حادث تصادم بين خمس مركبات في منطقة جبل النزهة وتحديدا شارع الأقصى باتجاه جسر القصور أمام ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب ادارة السير، فقد تسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق غير مرخص لإحدى المركبات المشتركة بالحادث الى اصطدامها بأربع مركبات أخرى، وبسياج حديدي وشجره

ونتج عن الحادث اصابة واحدة، وأضرار بممتلكات عامة، وتم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الأسباب وتنظيم المخطط الكروكي اللازم حسب الأصول،.