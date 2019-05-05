 وطنا نيوز -تعميم رسمي لإلزامية ايداع رواتب المؤسسات التعليمية في البنوك
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تعميم رسمي لإلزامية ايداع رواتب المؤسسات التعليمية في البنوك
التاريخ : 28-05-2019 11:04:49 المشاهدات: 1171

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، عن تعميم صدر الثلاثاء،  من أجل الزامية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب في البنوك كشرط اساس لترخيص المؤسسات التعليمية.

وقال المعاني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "تم التعميم اليوم على الزامية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب في البنوك او المحافظ الالكترونية كشرط اساس لترخيص واعادة ترخيص المؤسسات التعليمية. وتم النص في التعميم على سريانه على كل طلب يقدم اعتبارا من تاريخه". 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق