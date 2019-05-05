تعميم رسمي لإلزامية ايداع رواتب المؤسسات التعليمية في البنوك

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، عن تعميم صدر الثلاثاء، من أجل الزامية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب في البنوك كشرط اساس لترخيص المؤسسات التعليمية.

وقال المعاني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "تم التعميم اليوم على الزامية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب في البنوك او المحافظ الالكترونية كشرط اساس لترخيص واعادة ترخيص المؤسسات التعليمية. وتم النص في التعميم على سريانه على كل طلب يقدم اعتبارا من تاريخه".