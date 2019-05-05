الحرارة ترتفع وتلامس 34 درجة بعمّان

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا بكتلة هوائية حارة قادمة من الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وتكون مثيرة للغبار احياناً خاصة في مناطق البادية.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة يوم الخميس، لتبقى الأجواء حارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.