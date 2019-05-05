سحب صلاحيات المدراء المتعلقة بالعمالة الوافدة

وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر ان وزير العمل الدكتور نضال البطاينة سحب جميع الصلاحيات الممنوحة لمدراء مديريات العمل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة،، بشكل مؤقت، إلى حين إصدار تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة.

وقالت مصادر في الوزارة ان الوزير منح تلك الصلاحية الى لجنة الاستقدام والاستخدام الموجودة في الوزارة اصلا، برئاسة الامين العام للنظر بالقضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة في مختلف مديريات العمل في المملكة، البالغ عددها (23) مديرية.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة لا تملك صلاحية البت في القضايا، إنما التنسيب بقرارات الى الوزير، الذي يدرس التنسيبات وعليه يتخذ القرارات بشان تلك القضايا.

يشار الى أن عملية استقدام العمالة الوافدة موقوفة حاليا، إلا في حالات استثنائية، تشترط موافقة وزير العمل عليها.

وبموجب قرار سحب الصلاحيات، الذي صدر منذ تولي الوزير حقيبة وزارة العمل، فإن دور مدراء المديريات، يقتصر على تحويل المعاملات الى لجنة الاستقدام والاستخدام في الوزارة فقط.

وذكرت المصادر أن التعليمات الجديدة ستحد من التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبها الموظف بقصد او بدون قصد. ويقدر حجم المعاملات اليومية لمديريات العمل بـ (250) معاملة يومية، وانه في ظل الآلية المؤقتة، فإنه سيكون هنالك تأخير في أنجاز تلك معاملات المواطنين.

ونص قرار الوزير على الغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لمدراء المديريات بالموافقة على استقدام واستخدام العمالة الوافدة لكافة القطاعات، ودون استثناءات، حيث سيكون «دوركم استقبال الطلبات المسموح بها فقط وارسالها الى مركز الوزارة (مديرية العمالة الوافدة)، خلال يوم عمل من تاريخ استلامها مع ختم يوضح تاريخ ووقت الاستلام، ليصار الى عرضها على لجنة العمالة المركزية لرفع التوصية المناسبة للوزير.