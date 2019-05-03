 وطنا نيوز -جامعة البترا تقيم إفطاراً لعدد كبير من الايتام
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جامعة البترا تقيم إفطاراً لعدد كبير من الايتام
التاريخ : 28-05-2019 09:28:22 المشاهدات: 1218

وطنا اليوم- نظمت عدة كليات في جامعة البترا وبمبادرة من اللجان الاجتماعية فيها إفطارا رمضانيا لمئات الايتام على مسطحها الأخضر تخلله إعداد مسابقات وفقرات فنية وتقديم جوائز اضفت السعادة على قلوب الايتام، وامهاتهم.

قسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلبة الاداب والعلوم، وبالتعاون مع جمعية القمة لرعاية الايتام كان له حضور مميز  حيث نظم فعالية تخللها فقرات والعاب شارك فيها الايتام بمختلف أعمارهم وتم توزيع قسيمة شراء ومبالغ نقدية للأمهات كما قدمت شركة المطاعم السياحية ماكدونالدز الأردن 150 وجبة مجانية للأطفال الايتام وامهاتهم.

القائمون على الفعالية، الدكتور قاسم العمرو والدكتور حاتم الصرايرة والدكتوره مرام أبو النادي من قسم العلوم الأساسية وجهوا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعالية ويخصون بالشكر سعادة السيد احمد عرموش مالك سلسلة ماكدونالدز في الأردن على تبرعه السخي.


















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