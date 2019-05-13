اجراء عملية معقدة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس

وطنا اليوم-عمان:نجح فريق طبي أردني بإشراف الأستاذ الدكتور محمد البربراوي ، أستاذ كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة في جذع الدماغ لمريض يبلغ من العمر " 18 " عاماً ، أسعف إلى المستشفى بحالة غيبوبة ونزيف حاد في حجيرات الدماغ .

وفي التفاصيل أوضح د. البربراوي أن المريض شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ، أسعف إلى طوارئ مستشفى الملك المؤسس في حالة غيبوبة ، تم استقباله من الكوادر الطبيبة وتم إجراء الفحوصات الطبية والصور الإشعاعية ليتبين وجود نزيف حاد في حجيرات الدماغ ، مع استقصاء دماغي ، وعلى ضوء ذلك تم إدخاله إلى غرفة العمليات وتم وضع تصريف للسوائل والنزيف .

وعليه تم البدء بالبحث عن السبب الرئيسي عن مثل هذه الحالة المرضية ، رافقه علاج مبدئي حتى تم صحيانه من الغيبوبة ، الا انه وللأسف تطور لدى المريض نزيف أخر ، حيث تم التقدم بإجراء العديد من الصور الإشعاعية والقسطرة الشريانية للدماغ ، حيث يتبين ان لدى المريض تشوه في الأوعية الدموية للدماغ في منطقة جذع الدماغ ، وتم التشخيص بــ " Mid Brain Tectal Cavernoma " وهي من الحالات المرضية النادرة جداً على المستوى العالمي التي تصيب " جذع الدماغ " الذي يعتبر من أهم المناطق في المخ ، ومن خلاله يتم السيطرة على عملية البلع وحركات العين ، كما يتضمن جميع نوى الحواس ويعد مركز السيطرة والتحكم الرئيسي بالحياة والصحيان .

وبين البربراوي انه وفي ضوء التشخيص كان لابد من اجراء الاستشارات الطبية اللازمة ، التي تقرر على ضوئها اجراء تداخل جراحي على " جذع الدماغ " رغم صعوبتها واحتمالية حدوث المضاعفات الطبية العالية وحتى الوفاة .

وعلى ضوء موافقة الأهل تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات ، حيث تم اجراء العملية التي استغرقت حوالي 8 ساعات ، وبفضل الله تكللت بالنجاح ، ويتمتع المريض حالياً بحالة جيدة وطبيعية ولم تسجل أي مضاعفات .

هذا وقد ضم الفريق الطبي والتمريض المشارك في العملية كل من مقيمي الأعصاب د. رضاب الخطايبة ود. محمد صباح ، وأخصائي التخدير ذياب بني هاني ، ومن الكادر التمريضي مراد الشرمان ، وتهاني الشريدة وخليفة الدعامنة ، والكادر التمريضي في العناية المتوسطة .