|
اجراء عملية معقدة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس
وطنا اليوم-عمان:نجح فريق طبي أردني بإشراف الأستاذ الدكتور محمد البربراوي ، أستاذ كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة في جذع الدماغ لمريض يبلغ من العمر " 18 " عاماً ، أسعف إلى المستشفى بحالة غيبوبة ونزيف حاد في حجيرات الدماغ .
وفي التفاصيل أوضح د. البربراوي أن المريض شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ، أسعف إلى طوارئ مستشفى الملك المؤسس في حالة غيبوبة ، تم استقباله من الكوادر الطبيبة وتم إجراء الفحوصات الطبية والصور الإشعاعية ليتبين وجود نزيف حاد في حجيرات الدماغ ، مع استقصاء دماغي ، وعلى ضوء ذلك تم إدخاله إلى غرفة العمليات وتم وضع تصريف للسوائل والنزيف .
وعليه تم البدء بالبحث عن السبب الرئيسي عن مثل هذه الحالة المرضية ، رافقه علاج مبدئي حتى تم صحيانه من الغيبوبة ، الا انه وللأسف تطور لدى المريض نزيف أخر ، حيث تم التقدم بإجراء العديد من الصور الإشعاعية والقسطرة الشريانية للدماغ ، حيث يتبين ان لدى المريض تشوه في الأوعية الدموية للدماغ في منطقة جذع الدماغ ، وتم التشخيص بــ " Mid Brain Tectal Cavernoma " وهي من الحالات المرضية النادرة جداً على المستوى العالمي التي تصيب " جذع الدماغ " الذي يعتبر من أهم المناطق في المخ ، ومن خلاله يتم السيطرة على عملية البلع وحركات العين ، كما يتضمن جميع نوى الحواس ويعد مركز السيطرة والتحكم الرئيسي بالحياة والصحيان .
وبين البربراوي انه وفي ضوء التشخيص كان لابد من اجراء الاستشارات الطبية اللازمة ، التي تقرر على ضوئها اجراء تداخل جراحي على " جذع الدماغ " رغم صعوبتها واحتمالية حدوث المضاعفات الطبية العالية وحتى الوفاة .
وعلى ضوء موافقة الأهل تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات ، حيث تم اجراء العملية التي استغرقت حوالي 8 ساعات ، وبفضل الله تكللت بالنجاح ، ويتمتع المريض حالياً بحالة جيدة وطبيعية ولم تسجل أي مضاعفات .
هذا وقد ضم الفريق الطبي والتمريض المشارك في العملية كل من مقيمي الأعصاب د. رضاب الخطايبة ود. محمد صباح ، وأخصائي التخدير ذياب بني هاني ، ومن الكادر التمريضي مراد الشرمان ، وتهاني الشريدة وخليفة الدعامنة ، والكادر التمريضي في العناية المتوسطة .
من جانبه عبر أهل وذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لرعايتهم الفائقة ومعاملتهم الرائعة ، مثمنين الدور العلاجي والتداخل الجراحي الذي قام به الطبيب محمد البربراوي الذي قام باجراء العملية بنجاح بعد اعتذار العديد من الأطباء في العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية عن إجرائها لما تحمله من دقة وصعوبة و خطورة على حياة المريض ، ، فالشكر والامتنان لهذه القامة الطبية المتميزة التي يحتضنها مستشفى الملك المؤسس ، ضارعين للباري عزوجل ان يمنحه الصحة والعافية انه سميع مجيب .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|