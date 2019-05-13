الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

وطنا اليوم-عمان:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين اتصالا هاتفيا، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.