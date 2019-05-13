مصادر: قرض البنك الدولي للأردن 4ر1 مليار دولار

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر رسمية أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي لرفع القرض المتفق عليه مع البنك إلى 4ر1 مليار دولار سيتم تنفيذها في العام الحالي 2019.

وقالت المصادر إن القرض سيكون على جزأين، الأول: 950 مليون دولار، والثاني 450 مليون دولار، ستحدد آجالها ونسبة الفائدة عند الانتهاء من مراجعة شروط الاتفاق.

ويأتي الجزء الثاني من القرض بكفالة الحكومة السعودية والحكومة البريطانية كواحدة من مخرجات مؤتمر مبادرة لندن الذي التأم في العاصمة البريطانية 28 شباط الماضي.