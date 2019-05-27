الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية سجلت انخفاضا خلال الأسبوع الرابع من شهر أيار مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر.

وبينت الحكومة في بيان لها الاثنين ، ان سعر البنزين أوكتان 95 انخفض من 8ر668 دولار للطن الى 5ر658 دولار وبنسبة انخفاض 5ر1% فيما انخفض سعر البنزين أوكتان 90من 7ر649 دولار للطن الى 8ر638 دولار وبنسبة انخفاض 7ر1%. في الوقت ذاته سجلت أسعار الديزل والكاز انخفاضا هذا الأسبوع مقارنة مع الاسبوع الثالث من نفس الشهر، فانخفض سعر الديزل بنسبة 3ر2% من 7ر631 دولار للطن الى 1ر617 دولار وانخفض سعر الكاز من 4ر668 دولار للطن الى 2ر650 دولار وبنسبة انخفاض 7ر2%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار عند 8ر528 دولار وبنسبة انخفاض 0.1% عن معدل سعره لشهر نيسان.

في حين انخفض سعر خام برنت هذا الأسبوع الى 9ر70 دولار للبرميل فيما كان في الأسبوع الثالث من الشهر 4ر73 دولار وبنسبة انخفاض 4ر3%.