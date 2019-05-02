رفع رواتب متقاعدي الضمان بهذا الموعد

وطنا اليوم-عمان: قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الاثنين، إنه من المقرر رفع سقف الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، لافتةً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يطلب من الحكومة خفض الرواتب".

وأضافت، خلال لقاء في رئاسة الوزراء، أن برنامج الدعم النقدي يشمل 95 ألف أسرة والعمل جار على إضافة 25 ألف أسرة جديدة إليها، لافتةً إلى استمرار مبادرة "أردن النخوة" بعد شهر رمضان.

وأشارت غنيمات إلى أن هناك "جهة وقفية تسدّد ديونا اقترضتها سيدات من صندوق الإقراض الزراعي لغاية 3000 دينار".