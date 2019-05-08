 وطنا نيوز -الزراعة توضح حجم الاضرار في حريق الأغوار
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الزراعة توضح حجم الاضرار في حريق الأغوار
التاريخ : 27-05-2019 03:18:49 المشاهدات: 362

وطنا اليوم-عمان:أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن الحريق وقع  في الجانب الآخر المقابل لمنطقة زور ابو عبيدة وزور الناطور في دير علا ، مما ادى الى أضرار بالأشجار الحرجية والشجيرات والقصيب لمسافة "5 كيلو مترات" بمحاذاة الأراضي الزراعية المجاورة لنهر الأردن.

وجاء في التقرير، ان الحريق الذي انتقل من الجانب الآخر الى شرق النهر تسبب بأضرار على الثروة الحيوانية "خلايا نحل وبرك سمك وأضرار بالوحدات الزراعية".
يشار إلى ان وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة ستقدم تقاريرها للجهات المعنية ولمجلس الوزراء.


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