الأردن يشارك في قمتين عربيتين في السعودية

وطنا اليوم-عمان: يشارك الأردن في قمتين عربيتين دعت إلى عقدهما السعودية في 30 مايو/ أيار في مكة المكرمة لبحث "تداعيات خطيرة" لهجمات على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية، ومحطتي ضخ نفط في السعودية، وفق مصدر رسمي.

وقال المصدر أن الأردن يشارك في أي تحرك يضمن استقرارها، موضحاً أن "الأردن ضد أي تصعيد في المنطقة".

وأوضح أن "الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج هو موقف أردني دائم وأمنهم من أمن الأردن".، مشيراً إلى أن الأردن يسعى كما تسعى دول عربية إلى حماية المنطقة من "عبث تقوم به أطراف إقليمية".

وبين المصدر أن "قمتا مكة ترتكز إلي تاكيد حقيقه مفادها أن التضامن العربي بخير وأن العلاقات الأردنية الخليجية قوية ومتينه.

وأشار إلى أن الأردن يعتبر دول الخليج العربي عمقه الاستراتيجي كما تعتبر دول الخليج الأردن عمقها الاستراتيجي.

وبين المصدر أن جهود الدول العربية المشاركة في قمتي مكة تعزز التضامن العربي ودعم المواقف العربية.