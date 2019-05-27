مبادرة تواصل للمحاميات الاردنيات تقيم حفل إفطارها السنوي

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية عطوفة نقيب المحامين الاكرم الاستاذ مازن ارشيدات اقامت مبادرة تواصل للمحاميات الاردنيات حفل إفطارها السنوي واتسم حفل الإفطار بطابع خاص حيث تم تكريم سيدة اردنية تركت بصمة خاصة في مجال عملها وما زالت عندما لعبت دورا هاما في المحاماة وفي القضاء الاردني وفي مجلس الأعيان والان تبوأت رئاسة ديوان التشريع والرأي، عطوفة فداء بيك الحمود حيث قام عطوفة نقيب المحامين بتسليم درع المبادرة إلى عطوفة فداء بيك الحمود.

وتخلل حفل الإفطار العديد من الفعاليات، حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الملكي وبكلمة من عريف الحفل الدكتورة ريم سماوي بالترحيب بالضيوف الكرام وبتهنئة الوطن بمناسبة ذكرى الاستقلال وبحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله على أمتنا بالفرح والسلام.

ورحبت الأستاذة فيروز الجلامدة رئيسة مبادرة تواصل للمحاميات الاردنيات بالضيوف الكرام ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين قدموا كافة وسائل الدعم للمبادرة بفتح مقراتهم للمبادرة طيلة فترة المحاضرات القانونية والندوات المقدمة من المبادرة لعضوات مبادرة تواصل ولطلاب الجامعات وهم رئيس جمعية الصداقة الروسية المحامي يوسف حمدان، رذيس جمعية ابن سينا المهندس سلامة طوال مدير هيئة شباب كلنا الأردن الاستاذ عبد الرحيم الزواهرة، رئيسة اتحاد المرأة الاردنية السيدة آمنة الزعبي و الدكتور يونس عرب الذي قدم العديد من المحاضرات وبصورة مجانية ومستمرة لعضوات المبادرة.

وتخلل حفل الإفطار كلمة تعريفية من قبل الأستاذة وصال الزعبي للتعريف بمبادرة تواصل وانجازاتها خلال الستة أعوام الماضية.

حيث أن مبادرة تواصل للمحاميات الاردنيات عمل تطوعي بحت قائم على مبدأ دعم المرأة المحامية في شتى المجالات حيث تقوم المبادرة بورشات تدريبية قانونية مستمرة بالمجان لعضوات المبادرة وذلك لتمكين المحاميات والوقوف بجانبهن للوصول إلى مراكز القيادة وذلك بالتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي من جامعات وهيئات وجمعيات بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين.

وجدير بالذكر ان عضوات المبادرة كان لهن الاثر في المشاركة السياسية ودعم المحاميات المرشحات في الانتخابات النيابية وانتخابات نقابة المحامين وتعديلات القوانين.

وايضا كان لهن بادرات مجتمعية في مجالات شتى.

وقامت الأستاذة فيروز بتسليم درع المبادره لعطوفه نقيب المحامين الأردنين وتخلل حفل الافطار كلمه لعطوفك فداء بيك الحمود التي أكدت على دعمها المراه والمبادرة. وأيضا اكد عطوفة نقيب المحامين على أهميه المبادره ودورها في تعزيز دور المراه المحاميه التي تقدم عدا العمل تحت مظلة النقابه وأكد الأستاذ يوسف حمدان رئيس جمعية الصداقة الروسية على الدور الإيجابي الذي تقدمه المبادره للمجتمع وللمحاميه الأردنية .وانتهى الحفل بصوره جماعيه للمبادره مع الضيوف الكرام ومن ثم تناول الافطار.

وتؤكد مبادره تواصل ان رسالتها في تواصلها الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع وتقديم كافه الدعم القانوني المحاميه الاردنيه والاجتماعي والثقافي وان عملها دائما تحت مظله نقابة المحامين الأردنيين.