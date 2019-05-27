 وطنا نيوز -لا اردنيين بين ضحايا زلزال اميركا الجنوبية
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لا اردنيين بين ضحايا زلزال اميركا الجنوبية
التاريخ : 27-05-2019 12:19:56 المشاهدات: 1565

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، انه لم يرد الوزارة حتى اللحظة اي معلومة بشان وجود اردنيين في مناطق الزلزال المدمر الذي ضرب عدة دول في اميركا الجنوبية.

وبين المصدر : الوزارة مستمرة في التواصل مع السفارات الاردنية في الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل، لمعرفة مصير اردنيين في حال تواجدوا في المناطق التي ضربها الزلزال في تلك الدول.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 8 درجات على مقياس ريختر ضرب أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال بيرو وعلى عمق 105 كيلومترات.


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