لمن أعد الوزير محمد العسعس هذه الوجبات

وطنا اليوم-عمان: شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، متطوعي تكية ام علي امس في إعداد وجبات الإفطار "مرحبا للصائمين" في خيمة موائد الرحمن التي تنظمها التكية.

وتقيم التكية خلال شهر رمضان المبارك موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة بالعاصمة عمّان، حيث يتوافد الرجال والنساء والأطفال إلى المقر لتناول وجبة الإفطار الساخنة بكل عزة وكرامة.

وتقدم المنظمة في مقرها 2,000 وجبة إفطار ساخنة يومياً على مدار الشهر الفضيل. كذلك، وخلال الأعوام الماضية، تعاونت تكية أم علي مع مديرية الأمن العام - الدوريات الخارجية - لتقديم وجبات إفطار ساخنة للمسافرين على الطرق الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكية أم علي تقيم موائد الرحمن في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لها.