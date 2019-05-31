 وطنا نيوز -لمن أعد الوزير محمد العسعس هذه الوجبات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
لمن أعد الوزير محمد العسعس هذه الوجبات
التاريخ : 27-05-2019 10:24:05 المشاهدات: 1139

وطنا اليوم-عمان: شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، متطوعي تكية ام علي امس في إعداد وجبات الإفطار "مرحبا للصائمين" في خيمة موائد الرحمن التي تنظمها التكية.

وتقيم التكية خلال شهر رمضان المبارك موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة بالعاصمة عمّان، حيث يتوافد الرجال والنساء والأطفال إلى المقر لتناول وجبة الإفطار الساخنة بكل عزة وكرامة.

وتقدم المنظمة في مقرها 2,000 وجبة إفطار ساخنة يومياً على مدار الشهر الفضيل. كذلك، وخلال الأعوام الماضية، تعاونت تكية أم علي مع مديرية الأمن العام - الدوريات الخارجية - لتقديم وجبات إفطار ساخنة للمسافرين على الطرق الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكية أم علي تقيم موائد الرحمن في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق