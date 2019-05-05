الحكومة تنفي طلب صندوق النقد إعادة النظر بالرواتب

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول طلب صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في الرواتب ورواتب الضمان الاجتماعي .

وأشار إلى أن الإجتماع الذي عقد ظهر الأحد، مع اللجنة المالية في مجلس النواب تم التطرق خلاله الى الوضع المالي خلال الربع الاول من العام والذي اظهر تراجعا في بعض بنود الايرادات نتيجة عدة عوامل منها التهرب لبعض المواد ومنها الدخان إضافة إلى الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية .

وكما استعرض اللقاء بنود النفقات الجارية والتي معظمها يعود لكلفة الرواتب والتقاعد وفوائد القروض واشتراكات الضمان الإجتماعي حيث وصلت قيمة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة سنويا حوالي ٤٥٠ مليون دينار .

وبين وزير المالية في بيان ، ان هناك عدة إيجابيات تدعوا للتفاؤل ومنها زيادة الصادرات ونمو السياحة وانخفاض العجز في الحساب الجاري .

وأكد كناكرية بالمقابل هناك تحديات أصبحت تؤثر على الايرادات نتيجة تغير النمط الاستهلاكي ،فالتحول الى استخدام سيارات الكهرباء والهايبرد واستخدام السجائر الالكترونية والتعامل مع التجارة الالكترونية أصبحت واقع حال لابد من التعامل معها بالشكل الذي لايؤثر على تراجع الايرادات المحلية .