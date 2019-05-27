الأرصاد: طقس معتدل الاثنين وحار خلال اليومين المقبلين

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء تكون اليوم معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (5-7) درجات، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 33 - 21 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 31 - 19، والمناطق الجنوبية 31 - 18، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.