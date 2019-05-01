 وطنا نيوز -مدير ادارة الدوريات الخارجية يرعى مأدبة إفطار في دار الزهراء للمسنين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مدير ادارة الدوريات الخارجية يرعى مأدبة إفطار في دار الزهراء للمسنين
التاريخ : 26-05-2019 08:59:49 المشاهدات: 1326

وطنا اليوم-رعى مدير ادارة الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد الموافق 26/5/2019 فعاليات مادبة افطار التي أقيمت في دار الزهراء للمسنين ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ مرج الحمام والتي جاءت استجابة لمبادرة الجسد الواحد التي أطلقها عطوفة مدير الأمن العام والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و اﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭة ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻬﻢ، وبمشاركة عدد من ابناء المجتمع المحلي.

ﻭﺃﻛﺪ العميد الصوافطة ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍلمبادرة التي تحمل شعار "لنرسم البهجة على وجه مسن"
جاءت ايمانا ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﻄﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻭﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺩﺍﻋﻴﺎً ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻳﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
وقد تم توزيع الهدايا الرمزية على المسنين ورسم البهجة على وجوهم.
وقد لاقت هذه اللفتة استحسان المسنين الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهاز الامن العام.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق