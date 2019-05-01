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مدير ادارة الدوريات الخارجية يرعى مأدبة إفطار في دار الزهراء للمسنين
وطنا اليوم-رعى مدير ادارة الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد الموافق 26/5/2019 فعاليات مادبة افطار التي أقيمت في دار الزهراء للمسنين ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ مرج الحمام والتي جاءت استجابة لمبادرة الجسد الواحد التي أطلقها عطوفة مدير الأمن العام والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و اﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭة ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻬﻢ، وبمشاركة عدد من ابناء المجتمع المحلي.
ﻭﺃﻛﺪ العميد الصوافطة ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍلمبادرة التي تحمل شعار "لنرسم البهجة على وجه مسن"
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