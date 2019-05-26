الاردن يدين حادثة انفجار سيارة مفخخة بقرية العوينات

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاحد حادث انفجار سيارة مفخخة فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، في جمهورية العراق الشقيقة ما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 8 آخرين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق، الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة. وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.