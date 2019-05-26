 وطنا نيوز -الاردن يدين حادثة انفجار سيارة مفخخة بقرية العوينات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الاردن يدين حادثة انفجار سيارة مفخخة بقرية العوينات
التاريخ : 26-05-2019 08:51:55 المشاهدات: 1403

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاحد حادث انفجار سيارة مفخخة فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، في جمهورية العراق الشقيقة ما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 8 آخرين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق، الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة. وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق