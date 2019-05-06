انخفاض ايرادات الحكومة من المحروقات بسبب الهايبرد والكهرباء

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير المالية عز الدين كناكرية، الأحد، عن انخفاض ايرادات الحكومة، من العقارات والمحروقات والتبغ، وارتفاع الدين العام.

وقال كناكرية خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية: أن ضريبة المبيعات انخفضت بمعدل 10 بالمئة، والرسوم الجمركية تراجعت أيضا، فيما بلغت نسبة تراجع المالي للخزينة من قطاع العقار 9ر5 بالمئة.

وأوضح وزير المالية أن الدين العام ارتفع للربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار، وانخفضت العوائد المالية من التبغ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 70 مليون دينار، ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة، إضافة إلى انخفاض الضريبة العائدة للخزينة من المحروقات بعد التحول إلى سيارات الكهرباء والهايبرد، وأثر التجارة الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية.

وأشار الى أن العوائد الضريبية للخزينة سنويا من المحروقات تقدر بمليار دينار، وهو الرقم ذاته العائد من "التبغ".

وأضاف إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات وانخفاض في المستوردات، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك نموا في القطاعين السياحي والصناعي.

وفيما يتعلق بالتحديات، أكد كناكرية ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية للمناطق التنموية والاستثمارات والاتفاقيات الدولية والتي تقدر بنحو مليار دينار سنويا.

وناقش رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك، والنواب معتز أبو رمان ورياض العزام وعقلة القماز والدكتور حسن السعود التقرير المالي للحكومة العامة، مؤكدين ضرورة العمل على معالجة الاختلالات المالية، وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني.

وقدم مدراء الدوائر المالية الحكومية شرحا عن النشرة المالية للربع الأول من العام الجاري، وحجم الإنجاز وابرز التحديات.