 وطنا نيوز -الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل
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الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل
التاريخ : 26-05-2019 08:00:27 المشاهدات: 1585

وطنا اليوم-عمان:وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة باتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، على أن لا يتم المساس بحقوق الصندوق، باعتبارها أموالا عامة.

ويأتي ذلك بهدف تمكين مقترضي الصندوق من تسديد المستحقات المترتبة عليهم وفق آلية تسهم في تخفيف العبء عنهم، دون المساس بحقوق الصندوق.


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