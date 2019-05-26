بعد الإفريقية .. حر شبه الجزيرة العربية يحل على الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:يُتوقع أن تكون الأجواء مُعتدلة عُموماً في غالبية مناطق المملكة وفوق المناطق الجبلية نهار الاثنين، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

في حين تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهورعلى أجزاء من شمال ووسط المملكة.

أما مع ساعات الليل، فيًتوقع ارتفاع درجات الحرارة مُقارنة بالليالي الماضية ويكون الطقس مُعتدلاً في أغلب المناطق.

واعتبارًا من الثلاثاء تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا يستمر خلال الأيام المقبلة؛ نتيجة لتأثر المملكة بكُتلة هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تكون أعلى من معدلاتها خلال هذة الفترة من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.