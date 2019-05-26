 وطنا نيوز -جلبة بوزارة الصحة.. جمع أموال من موظفين لتكريم الزبن
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جلبة بوزارة الصحة.. جمع أموال من موظفين لتكريم الزبن
التاريخ : 26-05-2019 02:36:29 المشاهدات: 2009

وطنا اليوم-عمان:علم أن وزارة الصحة تشهد “جلبة” بسبب ورقة تدور في أروقتها لجمع مبالغ مالية من الموظفين بهدف إعداد وليمة إفطار تكريماً لوزير الصحة السابق، الدكتور غازي الزبن.

وبحسب موظفين في وزارة الصحة رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإن هناك امتعاضا شديدا من قبل غالبية الموظفين، مشيرين إلى أن المبلغ الذي يتم جمعه من كل موظف “تحت الإحراج” هو 25 دينارا.

وأكدوا أنه يتم توثيق أسماء من يدفع ومن لا يدفع، وأن ما يحدث يعد سابقة لم تشهدها الوزارة من قبل.

وقالوا إن من يقوم بالتجول على الموظفين لجمع المبالغ المالية يبلغهم بأن، “الوزير سعد جابر يعرف بجمع المبالغ”.

من جهته رد وزير الصحة سعد جابر على استفسارات ، قائلاً: “دعيت على الإفطار المزمع عقده غدا لتكريم وزير الصحة السابق، مثلي كمثل أي موظف في الوزارة ولا أعلم بموضوع جمع المبالغ المالية على الإطلاق”.


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