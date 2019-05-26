نقيب الالبسة: يجب على المواطنين عدم التعجل بالشراء

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الالبسة منير الديه، ان أسعار الألبسة هذا الموسم ستكون أقل بنسبة 10-15%، وذلك وفق إحصاءات وأرقام قمنا بها.

وأضاف، انه يجب على المواطن أن يبحث ويتحرى المحلات التي تقوم بتخفيضات وعروض فعلية وملموسة وأن لا يتعجل بالشراء وأن يقصد المناطق المعروفة بأسعارها المنخفضة.

وأوضح الديه أن السوق المحلي للألبسة كبير ومتنوع بالبضائع والمنتجات والاسعار.

وبين نقيب الالبسه، أن التجار استكملوا جميع استعداداتهم لموسم عيد الفطر، إبتداءاً من وصول البضائع المستوردة، وتخليص معاملاتها الجمركية ووصولها الى الاسواق.

وأضاف ان البضائع هذا العام متنوعة وتشمل جميع الاذواق واسعارها ستكون بمتناول الأيدي.

وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا من ارتفاع أسعار الألبسة المعروضة في الاسواق حالياً، مؤكدين أنهم لم يلمسوا أية تخفيضات ملموسة.

يشار الى ان ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي، صرح في وقت سابق ان اسعار الالبسة والاحذية لموسم عيد الفطر ستكون اقل بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.