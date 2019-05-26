الأردن يطالب الاحتلال باحترام مشاعر الصائمين في الأقصى

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة على ضرورة التزام تل أبيب، كقوة قائمة بالاحتلال، بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.