الخدمة المدنية يعلن عن وظائف الفئة الثالثة - أسماء

وطنا اليوم-عمان:دعا ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع عدد من الدوائر الحكومية المرشحين التالية أسماؤهم والمتقدمين على وظيفة طابع وفقا لاحقياتهم التنافسية وبواقع ثلاثة مرشحين لكل وظيفة او العدد المتوافر وذلك حسب تعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة.

وبحسب ديوان الخدمة، لا تعتبر هذه الوظائف من ضمن الوظائف التي تم الاعلان عنها مؤخراً بتاريخ 11/4/2019, لاجراء المقابلات الشخصية المركزية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية لشغل وظيفة طابع ممن اجتازوا امتحان الطباعة العملي الذي قام الديوان بعقده يوم الاحد الموافق 21/4/2019، التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور / شارع الأقصى ، لاجراء المقابلة الشخصية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019 ولنهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/5/2019 وحسب الأيام والمواعيد المحددة فيه والمبينة بأدناه ، مع ضرورة التزام المرشحين بالتواريخ والمواعيد المحددة وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفاً عن التعيين, علماً بأنه سيتم نشر أسماء المرشحين على موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo ديوان _ الخدمة _ المدنية . الاردن وعلى موقع الإعلانات الحكومية www.advs.gov.jo ، وصفحة ديوان الخدمة على الفيسبوك ديوان الخدمة المدنية الاردني www.facebook.com/csbgov , إضافة لامكانية معرفة أسماء المرشحين من خلال مركز الإتصال الوطني على الرقم 5008080، وسوف يتم لاحقاً نشر أسماء الذين وقع عليهم الإختيار النهائي من قبل اللجان على موقع الديوان الالكتروني المشار إليه آنفاً.

وأهاب الديوان بالحضور قبل الموعد المحدد بربع ساعة على الأقل , مع اصطحاب البطاقة الشخصية سارية المفعول والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

و تالياً الأسماء :

مقابلات يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/28

من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر

1 ابتسام عبد الكريم محمد الزواهرة العاصمة طابع

2 احلام ذياب عبد الرحمن مصلح العاصمة طابع

3 احمد حسن محمد محمود العاصمة طابع

4 اروى عبد القادر سالم عنبه العاصمة طابع

5 اسراء ايمن يوسف الفروخ العاصمة طابع

6 اسلام علي صالح الحسيني العاصمة طابع

7 اسلام ماهر عطيه مكاوي العاصمة طابع

8 اسماء عادل محمد سعد العاصمة طابع

9 الاء ابراهيم محمد عواد العاصمة طابع

10 الاء محمود مصطفى الترك العاصمة طابع

11 الاء موسى عاشور ابو الخروب العاصمة طابع

12 امال محمد سويلم علاونه العاصمة طابع

13 اماني عبدالكريم شاهر اللوانسه العاصمة طابع

14 امل صبحي موسى الطوخي العاصمة طابع

15 امنه صدقي موسى العدوان العاصمة طابع

16 انهار سامي محمود المحارمه العاصمة طابع

17 ايسر محمود احمد دودين العاصمة طابع

18 ايمان ناصر مرزوق الرعود العاصمة طابع

19 ايه عادل محمد سعد العاصمة طابع

20 آيات وائل حسين حمدونه العاصمة طابع

21 حنان خالد موسى صوالح العاصمة طابع

22 دعاء احمد سالم الجبارات العاصمة طابع

23 ديما رفعت محمد العشي العاصمة طابع

24 رائده ناجي فلاح الصرايره العاصمة طابع

25 ربى موسى احمد الشلالفه العاصمة طابع

26 رزان احمد جميل الشوابكه العاصمة طابع

مقابلات يوم الاربعاء الموافق 2019/5/29

من الساعه التاسعه صباحا ولغاية الساعه الثانية بعد الظهر

1 رزان ناجح عبد الكريم الدعجه العاصمة طابع

2 رسميه محمد صابر محمود عواد العاصمة طابع

3 روان سامي عيد الزيره العاصمة طابع

4 روان شوكت درويش فوده العاصمة طابع

5 رولا عبد الشكور عبد الحميد السعيد العاصمة طابع

6 ريهام ابراهيم علي عبد الله العاصمة طابع

7 ساره ياسين عايد طبيشات العاصمة طابع

8 سحر علي محمد الدرناكي العاصمة طابع

9 سعديه فاروق جمعه الصانع العاصمة طابع

10 سكينه سليم هلال جرادات العاصمة طابع

11 سلطان فهد صالح ابو عواد العاصمة طابع

12 سلمى سليم حسين الهوارى العاصمة طابع

13 سيف الدين فايز عبد الفتاح الحجاج العاصمة طابع

14 شذى فؤاد عبده عبد السلام العاصمة طابع

15 شهد علي محمود الطعيمات العاصمة طابع

16 شيماء فايز محمد ابو شرخ العاصمة طابع

17 صابرين عطا محمود هديب العاصمة طابع

18 صفاء سعيد محمد عيسى العاصمة طابع

19 ضياء حسن سلمان القناهره العاصمة طابع

20 عاليه اسماعيل عبد الله العقرباوى العاصمة طابع

21 عبد الله علي طافش سليمان العاصمة طابع

22 عرين بخيت عيد السواريه العاصمة طابع

23 علا محمد صالح النقرش العاصمة طابع

24 عنود خالد محمد الكفاوين العاصمة طابع

25 غاليه الحبيب محفوظ حسين العاصمة طابع

26 فداء مصطفى خالد خالد العاصمة طابع

مقابلات يوم الخميس الموافق 2019/5/30

من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعه الثانية بعد الظهر

1 لانا منذر يوسف سليمان العاصمة طابع

2 لبنى محمد ماجد عبد الفتاح لافي العاصمة طابع

3 لينا سالم فاضل الشهوان العاصمة طابع

4 مجد حسن محمد الكفاوين العاصمة طابع

5 محمد عامر نبيل محمد حسن دمير العاصمة طابع

6 محمد عبد المجيد صبرى حسين العاصمة طابع

7 محمد ناصر محمود الريماوي العاصمة طابع

8 مروه محمد طه مرشد العاصمة طابع

9 معتز فتحي حافظ عوض العاصمة طابع

10 ميرفت عمر سعد الدين المنفلوطي العاصمة طابع

11 نسرين عيسى يوسف الدردور العاصمة طابع

12 نور محمد احمد النجداوى العاصمة طابع

13 نوزت ناصر مرزوق الرعود العاصمة طابع

14 هدى احمد عبد الله ابو ريحان العاصمة طابع

15 هدى محمد عطا الله الظاهر العاصمة طابع

16 هناء محمد سعيد الشيخ عبد الحافظ الشيخ العاصمة طابع

17 ورود عدنان حسين نزال العاصمة طابع

18 وفاء سعد موسى الزبون العاصمة طابع

19 ولاء زياد محمد الربيحات العاصمة طابع

20 ملاك احمد نزهان النصيرات العاصمة / وادي السير طابع

21 سعاد احمد عبد القادر العنيزات العاصمة / وادي السير طابع

22 عبدالله نايف سليم سليمان الزرقاء طابع

23 خالد وليد محمد ابو ديه الزرقاء طابع

24 محمد خلف جمال المجالي الزرقاء طابع

25 ايه عبد الله عطا الله الخلفات العقبة طابع

26 عبد الاله مجهد محمد الشرفات المفرق طابع