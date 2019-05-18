الصيادلة: الضجة الإعلامية أساءت للأدوية الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني اليوم الأحد، إن الضجة الإعلامية التي تم إثارتها حول أسعار الدواء في الاردن عملت على الإساءة لأنجح القطاعات في الأردن، وهي "صناعة الأدوية".

وأضاف الكيلاني خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية مع منتجي ومستوردي الأدوية، إن الصيادلة وأصحاب الصيدليات، ومستودعات الأدوية ليس لهم يد في عملية تسعير الدواء، وإنما هناك لجنة حكومية من موظفين من مؤسسة الغذاء والدواء من يقوم بالتسعير.