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الأمانة تحيل ملف إيصال الخدمات المزورة لمكافحة الفساد
وطنا اليوم-عمان:أحالت أمانة عمان الكبرى يوم الأربعاء الماضي ملف ما يعرف بـ “إيصال الخدمات” الكهرباء والماء إلى هيئة مكافحة الفساد.
ويذكر أن ” الأمانة” منحت نحو 20 ألف ايصال خدمات (ماء وكهرباء) لمواطنين في مناطقها مقابل رسم مقداره 50 دينارا ودفع ما مجموعه 10 % من المسقفات المترصدة في ذمتهم.
وكانت “الأمانة” أحالت مطلع الشهر الحالي ملفين ثبت وجود شبهة فساد بهما إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستكمال إجراءات التحقيق لوجود أطراف خارجية.
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