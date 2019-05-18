 وطنا نيوز -٧٢ مليون دينار قضايا منظورة بحق تاجر سيارات واخر تاجر حلويات
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٧٢ مليون دينار قضايا منظورة بحق تاجر سيارات واخر تاجر حلويات
التاريخ : 26-05-2019 10:24:17 المشاهدات: 1867

وطنا اليوم-عمان: اورد الزميل الصحفي فارس حباشنة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " ان ٧٢ مليون دينار قضايا مالية منظورة امام القضاء بحق رجلي اعمال أردنيين هاربين خارج الاْردن . احدهما تاجر سيارات ، و الآخر تاجر حلويات وسكاكر . 
واضاف الحباشنة و الهام بالأمر ، وما لم يلتفت اليه ، و يثير انتباه أطرافا من أهل القرار ، ان تاجر السيارات الهارب خلف وراءه مصيرًا مجهولا لآلاف السيارات المباعة بالاقساط للمواطنيين ، وقد أنهوا سداد أقساطها ؛ و لا يعرفون: متى و كيف و اين سيمنحون و يحصلون على تنازل بالسيارات ؟ 

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