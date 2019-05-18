٧٢ مليون دينار قضايا منظورة بحق تاجر سيارات واخر تاجر حلويات

وطنا اليوم-عمان: اورد الزميل الصحفي فارس حباشنة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " ان ٧٢ مليون دينار قضايا مالية منظورة امام القضاء بحق رجلي اعمال أردنيين هاربين خارج الاْردن . احدهما تاجر سيارات ، و الآخر تاجر حلويات وسكاكر .

واضاف الحباشنة و الهام بالأمر ، وما لم يلتفت اليه ، و يثير انتباه أطرافا من أهل القرار ، ان تاجر السيارات الهارب خلف وراءه مصيرًا مجهولا لآلاف السيارات المباعة بالاقساط للمواطنيين ، وقد أنهوا سداد أقساطها ؛ و لا يعرفون: متى و كيف و اين سيمنحون و يحصلون على تنازل بالسيارات ؟