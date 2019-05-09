حرائق الاحتلال مفتعلة...وقلق بين مزارعي وادي الاردن

وطنا اليوم-عمان:تثير الحرائق التي تحدث في مستوطنات الاحتلال الصهيوني، القريبة من الشريط الحدودي مع الاردن، حالة من القلق لدى مزارعي وادي الاردن.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام في تصريح له انه ومنذ بداية الشهر الحالي، تواصل الحرائق في الجانب "الاسرائيلي"، بتكبد المزارعين خسائر وخيمة، جراء الحرائق التي تمتد الى مزروعاتهم، وتلتهم المئات من الاشجار المثمرة والمحاصيل، خاصة الحمضيات.

واشار خدام، ان سلطات الاحتلال قامت السنة الماضية بتعويض عدد من المزارعين بتعويضات رمزية، اما في المقابل يتم تعويض المزارع الاسرائيلي بمبالغ كبيرة، حيث اثبتت التحقيقات مؤخراً بان الحرائق التي تأتي من الجانب الصهيوني مفتعلة، والحكومة الاردنية تقف عاجزة دون فعل شيئ.

وردا على سؤال حول وجود خسائر في وادي الاردن بسبب موجة الحر التي اثرت على المملكة خلال الايام الماضية، كشف خدام، بان الموسم الزراعي الان هو في أواخره، وان الخسائر التي لحقت بالمزارعين بسيطة.