|
حرائق الاحتلال مفتعلة...وقلق بين مزارعي وادي الاردن
وطنا اليوم-عمان:تثير الحرائق التي تحدث في مستوطنات الاحتلال الصهيوني، القريبة من الشريط الحدودي مع الاردن، حالة من القلق لدى مزارعي وادي الاردن.
واشار خدام، ان سلطات الاحتلال قامت السنة الماضية بتعويض عدد من المزارعين بتعويضات رمزية، اما في المقابل يتم تعويض المزارع الاسرائيلي بمبالغ كبيرة، حيث اثبتت التحقيقات مؤخراً بان الحرائق التي تأتي من الجانب الصهيوني مفتعلة، والحكومة الاردنية تقف عاجزة دون فعل شيئ.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|