الرئيسية | محليات دفاع مدني جرش يتعامل مع حريق اعشاب جافه وحوادث سير

وطنا اليوم/أكرم الرواشدة تعاملت فرق الاطفاء والاسعاف في دفاع مدني جرش مع عدد من حوادث السير والحرائق خلال ٤٨ ساعه الماضيه وقال المقدم احمد العنانزه مدير دفاع مدني جرش انه تم زيادة عدد كوادر الاطفاء في المديريه وذالك لأزدياد عدد حرائق الاعشاب الجافه وحوادث السير في المحافظه خلال ال٤٨ ساعه الماضيه حيث تم السيطره على عدد من حرائق الاعشاب الجافه والتعامل مع عدد كبير من حوادث السير ومن ابرزها حادث نتج عنه وفاتين يوم امس وحريق اندلع صباح اليوم السبت بمساحة ٤٥ دنم اعشاب جافه في منطقة الرشايده واضاف العنانزه ان اغلب سبب الحرائق مفتعل وعبث اطفال

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