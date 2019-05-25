الرئيسية | محليات الحزب الوطني الأردني في عيد الأستقلال ... بين يدي عيد ميلاد وطن

عيد الأستقلال عيد ميلاد وطن كلما تقدم بالعمر إزداد شباباً وتألقاً هذا اليوم الوطني لبلادنا عيد الإستقلال المناسبة الحقيقية الهوية الوطنيه الأردنية فقد تأسسَ هذا الوطن على ارضية الكفاح الثوري المجيد الذي قادهُ الملك عبد الله الأول بن الحسين بشعلته الملتهبة عروبياً التي استعارها من جمر الثوره العربية الكبرى وزرعها

هنا في عمان لتثمر وتنبت ألف شعلة وشعلة من مشاعل الحرية والتحرر والإنعتاق من الظلم والقهر والإستداد في بلاد الشام فهذا الهلال العربي خصيباً مخضباً بدماء الشهداء الذين تسابقو في جهادهم وعطائهم وأجسادهم ليفدو الوطن بأرواحهم الطاهره . الهاشميون اصحاب رسالة رسالة آل البيت فإنها ستظلُ نوراً يضيء لنا درب الطريق لإيصال رسالة الوطن وسنبقى من غاية الى غاية ومن مجدٍ الى مجدٍ لقد تبلورت وتكاملت بهذا القاء ألفريد اللقاء العظيم بين القيادة الثورية التي مثلها الهاشميون الأبرار والشعب الأردني الوفي فقد أضحى الأنسابُ إلى الأردن شرفاً ما بعدهُ شرف ومن إنتسبَ اليه فقد صار جزءاً لا ينجزأُ من طينهِ وبنيانهِ وعمرانه وزيتونهِ ووروده لقد ساهم يوم الإستقلال في القفزة التاريخية للأردن . ولدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعزز الحلم الكبير حُلُم بناء دولة حضارية ومجتمع الرفاه والتقدم والحرية

فلنعمل معاً من أجل الوطن . وطن نتنفسهُ هواءً نقياً يجري في دمائنا . ونقدمهُ للعالم أُردن القيم السامية القيم الإنسانية: بإسم الحزب الوطني الأردني ممثلاً بالأمين العام الدكتوره منى ابو بكر نتقدم من قائدنا وشعبنا العظيم بالتهنئة والتبريك في اليوم الوطني لإردننا لهويتنا الوطنية كل يوم والوطن بكل خير

عاش الوطن ...عاشت الحريه

السبت 25/5/2019

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