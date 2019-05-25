الفايز.. عيد الاستقلال ... لحظة مراجعة .

وطنا اليوم-قال النائب السابق والناشط السياسي غازي ابو جنيب الفايز عبر صفحته على الفيس بوك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة..اعتقد ان اللحظة السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة تستدعي من صناع القرار ان يجعلوا مناسبة الاستقلال لحظة لمراجعة وتقييم الاداء الحكومي لكثير من الملفات وعلى راسها الملف السياسي ببعديه الداخلي والخارجي ، فالاقليم في لحظة تحول سياسي ملامحه واضحة في عدة مفاصل يمكن النظر اليها بصورة عامة دون الاغراق في تفاصيلها .

امام هذا الواقع الصعب أجدني مقتنع تماما أن الأردن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة سريعة لسياساته الداخلية والخارجية وكيفية تعاطيه مع ملفات المنطقة ، بما يساعده على إعادة بناء ألجبهة الداخلية ومواجهة إستحقاقات مرحلة قاسية وصعبة قد يجد نفسه فيها مجبر على مواجهة فرض حلول القضية الفلسطينية على حسابه .