الرزاز للملك خلال حفل عيد الاستقلال: معكم وبكم نمضي متسلحين بوحدتنا الوطنية

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

ألقى رئيس الوزراء عمر الرزاز كلمة خلال الاحتفال الرسمي بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ73.

وقال الرزاز في كلمته: "إنه الاستقلال.. يوم أغلى الإنجازات وأبهاها.. وفيه نجدد السلام على أردن المجد والتاريخ.. قيادة، وشعباً، وبناةً، وحماةً، ومبادئ نهضة انطلقت بثورة عربية كبرى، وتجسدت في أردن الكرامة والإنسان".

وأضاف: "نستقبل هذا اليوم المبارك وفيه شواهد إنجازاتكم فنحث الخطى الواثقة للمستقبل، نحو مئوية الأردن الثانية،معكم وبكم نمضي، متسلحين بوحدتنا الوطنية معتزين بإرادة الإنجاز واثقين بوحدة الهدف وسموه: خدمة الإنسان الأردني".

وتابع: "في عشرينية إنجازكم يا سيدي، نشأت أجيال عاشت رؤاكم وعملكم.. أجيال محبة لوطنها، حريصة على مستقبله، أجيال رائدة ومبدعة، أجيال تبني، وأخرى تحمي، بذلت شبابها لتحرس المسيرة".





