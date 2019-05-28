الملك يرعى الاحتفال الوطني بالذكرى 73 لإستقلال المملكة في قصر الثقافة

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، في الموكب الاحمر إلى قصر الثقافة حيث يقام الاحتفال الوطني بمناسبة عيد الاستقلال 73 .

المدفعية تطلق 21 طلقة إيذانا بوصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قصر الثقافة

جلالة الملك عبدالله الثاني يستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال حفل عيد الاستقلال: إنه الاستقلال.. يوم أغلى الإنجازات وأبهاها.. وفيه نجدد السلام على أردن المجد والتاريخ.. قيادة، وشعباً، وبناةً، وحماةً، ومبادئ نهضة انطلقت بثورة عربية كبرى، وتجسدت في أردن الكرامة والإنسان.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال حفل عيد الاستقلال: نستقبل هذا اليوم المبارك وفيه شواهد إنجازاتكم فنحث الخطى الواثقة للمستقبل، نحو مئوية الأردن الثانية، معكم وبكم نمضي، متسلحين بوحدتنا الوطنية معتزين بإرادة الإنجاز واثقين بوحدة الهدف وسموه : خدمة الإنسان الأردني.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال حفل عيد الاستقلال: في عشرينية إنجازكم يا سيدي، نشأت أجيال عاشت رؤاكم وعملكم.. أجيال محبة لوطنها، حريصة على مستقبله، أجيال رائدة ومبدعة، أجيال تبني، وأخرى تحمي، بذلت شبابها لتحرس المسيرة.