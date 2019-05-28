الرئيسية | محليات جوجل يحتفل باستقلال الاردن

وطنااليوم - عمان احتفل محرك البحث الشهير جوجل بيوم استقلال الاردن ال 73 ..

وكتب يقول : عيد استقلال الأردن 2019. يحتفل اليوم برسم يوم الاستقلال في الأردن ، والمعروف أيضًا باسم عيد الاستقلال. أمة شابة نسبيا في أرض قديمة ، تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية باستقلالها عن الحكم البريطاني في هذا اليوم ..

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