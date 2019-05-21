الرئيسية | محليات حداد : نسعى في المركز الوطني للبحوث الزراعية لتقليل النفايات من خلال إعادة تدويرها

وطنا اليوم - عمان

صرح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد سعي المركز للتخلص من النفايات الورقية، البلاستيكية، والمعدنية من خلال إعادة التدوير، جاء ذلك في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع جمعية البيئة الأردنية ممثلةً بالسيد معن نصايرة، الذي أكد على استخدام بعض مخرجات التدوير كالأكياس والمطبوعات في التوعية البيئية وعمل محاضرات في الموضوعات ذات العلاقة.



تضمنت الاتفاقية العديد من البنود الهادفة لنشر الوعي البيئي ومعالجة القضايا البيئية على المستويين المحلي والدولي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والتي نصت على تزويد المركز الوطني بحاويات معدنية ضمن الأسس المعدة لعملية الجمع، ليصار إلى تفريغها من قبل الجمعية ضمن برنامج منتظم.



وثمّن السيد معن نصايرة المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية دور المركز في المجال البيئي من خلال كوادره البحثية مشيداً بدور مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي في نشر الرسائل البيئية والتوعوية من خلال الأبحاث المنفذة في المحطات.



وأضاف أن جمعية البيئة الأردنية تقوم بتنفيذ برنامج التدوير البيئي كأول برنامج ريادي من نوعه في الأردن منذ عام 1995، والذي يهدف بشكل رئيس إلى المحافظة على الموارد الطبيعية في الأردن وتقليل كميات النفايات، الأمر الذي سيسهم في نشر تطبيق فكرة فرز النفايات الصلبة. مركز البحوث الزراعية / المكتب الاعلامي

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