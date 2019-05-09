الرئيسية | محليات مركز لمسة حنان يقيم مأدبة افطار لذوي الاعاقات في جرش

وطنا اليوم-يقيم مركز لمسة حنان للإرشاد التربوي والنفسي للمعاقين وبالتعاون مع نادي ليونز جرش يوم الاحد القادم الموافق ٢٦/٥/٢٠١٩ حفل الافطار السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيتضمن توزيع هدايا لخمسين سيدة معاقة. وحسب ادارة مركز لمسة حنان فان هذا الحفل يأتي تكريما للمعاقين في هذا الشهر الفضيل انطلاقا من الروح الاخوية والإنسانية والوطنية لدعم ذوي الاعاقات والتأكيد على أنهم جزء رئيسي ومهم في المجتمع الاردني لهم حقوق وعليهم واجبات وإيمانا بضرورة مواصلة المسير قدما لخدمة قضايا هذه الشريحة من ابناء الوطن الغالي وتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهم من اجل تسهيل الحياة امامهم وتوسيع حجم الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة لهم على كافة الصعد.

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