هل شارك الأردن بإخماد نيران الاحتلال الصهيوني

وطنا اليوم-عمان:عقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان جلسة لتقييم الوضع في أعقاب موجة الحرائق التي اندلعت في اسرائيل، ولم يذكر الأردن من ضمن اسماء الدول التي قدمت مساعدات لإخماد النيران.

كما زار نتنياهو عربة قيادة الطائرة المسيرة التي تساعد قوات الإطفاء والطوارئ في العثور على نقاط اندلاع الحرائق وتحدث مع افراد الإطفاء العاملين على الأرض.

وقال نتنياهو: "اتصلنا بدول كثيرة وطلبنا منها المساعدة في إطفاء الحرائق واتفقنا على أننا سنتصل بمعظم الجهات. ولغاية هذه اللحظة وصلت المساعدة من كل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص ونحن نثمن ذلك كثيرا. أود أن أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين.

أضاف: "تلقينا أيضا دعوات من قبل أطراف أخرى, من قبل السلطة الفلسطينية ومن جهات أخرى. وأربع حتى ست دول بما فيها روسيا مستعدة الآن لإرسال مساعدة عملية. إنهم يتصلون بنا حتى قبل أن نتصل بهم. وهذا مهم جدا بالنسبة لبعض هذه الدول فالقدرات الدولية على إخماد الحرائق مهمة وهي تدعم قدراتنا الذاتية على صعيد الدولة".

وتابع:"أريد أن أوسع أكثر قدراتنا على إخماد الحرائق ولكنني أرحب كل الترحاب باستعداد الكثير من الدول المجاورة لنا بمساعدتنا وقت الضيق مثلما نحن نساعدها".