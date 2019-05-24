تعرف على انواع العقارب القاتلة في الأردن وأماكن تواجدها

وطنا اليوم-عمان:تظهر العقارب في الاردن بجميع أشهر السنة عدا شهور كانون الثاني وكانون الأول وشباط بسبب انخفاض درجات الحرارة ، بينما تظهر وتنتشر في شهور أيار وحزيران وتموز وآب وأيلول وتشرين الأول، كما تتنشر العقارب في معظم بقاع الأرض وفي جميع أنماط البيئات الطبيعية باستثناء المستقعات والسمخات المائية.

ويلدغ العقرب في العالم سنويا حوالي 150 إلف شخص منهم 70 ألف في المكسيك لوحدها يموت منهم 1200 شخص معظمهم من الأطفال بين سنة إلى 7 سنوات ، اما في الأردن فقد وصل عدد الملدوغين في المراكز الصحية خلال ( 1982-1986 ) إلى 563 حالة وسجلت حالة وفاة واحدة فقط ، وسجلت في الفترة (1989-1992) 338 حالة لدغ بينهم 209 ذكور و129 إناث كانت جميعها في مدينة معان واربد وفقا لموقع طقس العرب.

ويوجد في الاردن عدة أنواع من العقارب، 4-5 انواع منها فقط سامة للانسان اما البقية فهي غير سامة:

العقرب الاصفر المطوق :

عقرب اصفر اللون طوله 9 سم وفي المتوسط يصل طوله 5,8 سنتيم ويشكل الطوق الاسود على حلقة البطن الخلفية الخامسة صفة مميزة لهذا النوع ويعد هذا النوع الاكثر انتشارا في الاردن وقد تم جمعه في مختلف المناطق والبيئات الطبيعية في اقصى شمال الاردن وحتى جنوبه ومن غربه الى شرقه ويعد من اشد الانواع سمية حيث تبلغ (501.) ملغرام في الوريد ، (8, - 6) ملغرام تحت الجلد .

العقرب الاسود الكبير (قاتل الرجل الكبير):

وسمي بهذا الاسم اشارة الى درجة سميته ،لونه اسود وحلقات مؤخرة البطن (الذيل) سميكة وعريضة يصل طوله 8 سم ، يالف المناطق الجافة والبوادي والصحارى ويعيش في جحور ارضية افقية وفي جحور القوارض وقد تم جمعه من عدد من البيئات الطبيعية في شمال وجنوب المملكة وغربة ودرجة سميته في الوريد ( 40.) ملغرام.

العقرب الاسود ذو اللونين:

لون الكلابتين والاجزاء النهائية للارجل بني فاتح بينما يكون لون بقية الجسم اسود طوله 9 سم ويعتبر هذا النوع في الاردن نادرا نسبيا وقد تم جمعه من معان والعقبة والبتراء ودرجة سميته في الوريد 1.211 ملغم.

العقرب ( المغازل) :

لونه بني فاتح ، وبطنه الامامي محجبب بكثافة والفص السابع مزود باربعة نتوءات يصل طوله 7 سم ويعيش هذا النوع ويتكيف تماما للحياة في الصحراء والمناطق شديدة الجفاف وقد تم جمعه من وادي عربة ووادي الاردن وسميته تحت الجلد 751. ملغرام .

العقرب الاصفر الصغير (ابو سن) :

اللون اصفر قاتم قريب من البني وهو يشبه العقرب الاصفر الكبير ولكن بدون طوق على حلقة الجسم البطنية الخامسة ويصل طول الباغ منه 7 سم وقد تم جمعه من مناطق جنوب المملكة ( معان ، وادي رم ، العقبة )، سميته في الوريد (099,) ملغم ، وتحت الجلد (1,441) ملغم.

العقرب المحبب الخشن :

صغير الحجم طوله 2سم وجسمه محبب بكثافة مؤخرة البطن "الذيل " نحيلة، ويعد نادرا وبقايا لمجتمع محدود وسميته غير معروفه.

العقرب الاسود الخنفساء :

اسود اللون ، صغير الحجم اذ يتراوح طوله من (2,6- 3) سم ، ويميز هذا النوع عن الانواع المشابهه : يعمد هذا النوع ضم ذيله الى ظهره فيبدو مثل الصرصور او الخنفساء، يعيش في الصحارى تحت الحجارة وفي الشقوق الارضية وفي جحور الحيوانات الأخرى وبين افرع وجذور الشجيرات وهو واسع الانتشار فقد جمع في وادي عربه ومادبا والازرق ومناطق المفرق ووادي رم ومعان وبيرين ولاتتوفر دراسة لمعرفة سميته.

العقرب الاصفر الشفاف:

لون الجسم اصفر داكن يميل الى البني الباهت ولون الذيل والارجل والكلابتين اصفر باهت فيبدو الجسم شفافا ،يتراوح طول الجسم 3.8 – 4.3 سم والراس والصدر املس تماما وتم تسجيل هذه النوع في المناطق الجنوبية الغربية من الاردن ويعيش في جحور القوارض ويتحمل ظروفا شديدة الحرارة والجفاف وتم جمعه مؤخرا من الطويسة جنوب شرق المملكة وعن درجة سميته لا تتوفر الى الان دراسة لمعرفة شدتها .

العقرب الاصفر النحيل:

لونه اصفر فاتح وجسمه نحيل يتراوح طوله من 5.2- 8.3 سم، ويالف هذا النوع البيئات الجافة وتم جمعه من برقع والرويشد والازرق والبتراء ووادي الحسا وعمان ووادي شعيب ولا تتوفر دراسة عن درجة سميتها .

العقرب الاصفر المحبب (العقرب الاردني ): اللون اصفر داكن مائل الى البني الفاتح ، طوله 3م تم جمعه من جنوب غرب عمان والحسا وسميته لا تتوافر دراسة حول شدتها .

العقرب الاسود محمر الملقاطين :

لونه اسود والكلابتان نحيلتان ويكون لون ملقاطي الكلابتين محمرا،وطوله 10 سم وتم جمع هذا النوع من اربد والسلط وجرش وعمان وعجلون ، يألف المناطق الجبلية ذات التربة الحمراء ويتواجد عادة تحت الحجارة ولا يعيش في الجحور سميته 8 ملغرام في الوريد.

العقرب السمين ابو كف :

لونه اصفر داكن او فاتح والكلابتان سميكتان وقصيرتان ويشبة بشكل عام الجمبري او جراد البحر طوله 8 سم ، يحفر هذا العقرب جحوره بنفسه ويعيش تحت الحجارة وقد سجل في المناطق الباردة ذات الامطار الغزيرة وقد تم جمعه من الحصن والصريح وزوبيا حيث توجد اشجار البلوط وسميته ضعيفة على الانسان ، والجرعة السامة في الحيوانات المخبرية 9.37 في الوريد ، وتحت الجلد 141.06 ملغ.

العلاج:

هناك طريقتين لعلاج لدغة العقرب، الاولى السريرية والتي يتم من خلال الطبيب المختص ، اما الاخرى هي المعالجة الفورية والطرق الشعبية وتكون بتثبيت رباط فوق مكان اللدغة لمنع انتشار السم ، ولكن اذا كان الرباط قويا فقد يسبب اختناق الخلايا وموتها ، ثم هرس فص من الثوم وتثبيته فوق مكان اللدغة مباشرة لتحييد فعالية السم، ويسقى بعض الناس الملدوغ كاسا من زيت الزيتون، ويلجا البعض الى احداث جرح في مكان اللدغة وشفط السم بالفم او باداة خاصة وهذا الاجراء يتطلب متمرسين، وفي كل الاحوال لا بد من مراجعة اقرب مركز صحي فلا احد يستطيع تقييم الخطورة الا الطبيب.