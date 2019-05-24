الكهرباء ترد على أهالي الأغوار : الانقطاع لم يستمر اكثر من 25 دقيقة

وطنا اليوم-عمان: أكدت شركة توزيع الكهرباء ان الانقطاع في التيار الكهربائي الذي حدث على المغذي الشمالي الذي يزود الجزء الجنوبي من لواء الأغوار الشمالية لم يستمر اكثر من 25 دقيقة فقط.

وشددت الشركة على لسان مدير كهرباء منطقة وادي الأردن والشرقية المهندس سعيد عبيدات، ان ارتفاع درجات الحرارة أدى الى زيادة كبيرة في قيمة الأحمال الكهربائية على الشبكة الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عند الساعة 1.40 ظهرا.

وبيّن المهندس عبيدات في البيان الذي أصدرته الشركة اليوم الجمعة، ان كوارد الشركة سارعت مباشرة لنقل جزءا من الأحمال الى مغذي اشتفينه ليعود التيار مباشرة عند الساعة 2.05 تماما أي ان الانقطاع لم يستمر اكثر من 25 دقيقة.

وأكد على انه لا يوجد أي انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز، مشددا على ان التيار يصل الى كافة مشتركي الشركة.