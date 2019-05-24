فريحات عن صفقة القرن: الأردن سيد قراره وقواتنا جاهزة

وطنا اليوم-عمان: أقامت القوات المسلحة الأردنية الخميس, مأدبة افطار لعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من الضباط وضباط الصف في محافظات الجنوب بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات في جامعة مؤتة الجناح العسكري.

ووفق ما نشره موقع القوات المسلحة اليوم الجمعة، فقد رحب الفريق الركن فريحات بالحضور الكريم ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، شاكراً للمتقاعدين دورهم كونهم الرديف القوي للقوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على يقظة قواتنا المسلحة وجاهزيتها الكاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية, وأن الحدود آمنة بحمد الله، وذلك بفضل توجيهات ودعم جلالة القائد الأعلى, مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها، وأن جلالته دائم الحديث عن المتقاعدين العسكريين، وسيتم تحسين أوضاعهم دائماً وباستمرار، مشيراً إلى الصناديق والجمعيات التي أنشأتها القوات المسلحة لدعم العسكريين وأسرهم خصوصاً من يتعرضون لأية حوادث أو أمراض، وأن ما يقدمه صندوق الشهداء غير مسبوق لذوي الشهداء والدعم للوحدات الأمامية والرفاهية التي تقدم لهم من أجل أن تبقى معنويات الجنود في أعلى درجاتها، مؤكداً أن القيادة العامة توفر أي شيء يخدم الجنود في مواقعهم.

وبين الفريق الركن فريحات موقف جلالة القائد الأعلى الثابت من صفقة القرن وما يشاع حولها من تحليلات وتأويلات، فالمملكة الأردنية الهاشمية كاملة السيادة وسيدة قرارها وصاحبة الحضارة والتاريخ والتضحيات في سبيل الأمة، مؤكداً حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعي جلالة القائد الأعلى في جميع اللقاءات والمناسبات والمحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الرأي العام لهذه الغاية، حيث تحظى جهود جلالته بتأييد إقليمي ودولي لهذه المواقف الصلبة بالإضافة إلى الموقف الشعبي الداعم والموحد لهذه القضية، مشدداً على أننا سندافع عن سيادتنا وإرثنا التاريخي بكل ما اوتينا من قوة وعزم.