الرئيسية | محليات انقطاع التيار الكهربائي في الاغوار.. ومواطنون : انصهرنا

وطنا اليوم-عمان:تتزايد شكاوي المواطنين في بلدات وقرى لواء الأغوار الشمالية من الانقطاع المتكرر شبه اليومي للتيار الكهربائي الذي يدوم لساعات أحيانا بما يسبب معاناه لهم ولاسرهم .

ووفقاً لشكاوى المواطنين فإنهم يعيشون معاناة حقيقة جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل نحو 47 درجة مئوية مؤكدين أن شكواهم المستمرة منذ سنوات لأ تجد مقابلها حلولاً عملية من قبل شركه الكهرباء لتلك المشكلة المؤرقه .



وبين المواطنون أن الانقطعات للتيار الكهربائي لا تقف عند منطقة أو بلدة في لواء الذي يناهز عدد سكانة نحو 140 الف نسمة وخاصه فئة الأطفال جراء موجات الحرارة مع الانقطاع للتيار الكهربائي الذي بات مسلسلاً في فصل الصيف على حد تعبيرهم ،لافتين الى خطورة الانقطاع المستمر لعدة ساعات على سلامة المواد الغذائية في المحال التجارية.

واتهم المواطنون شركه الكهرباء بالتقصير لعدم عمل صيانه دورية وتركيب محولات جديدة تتناسب مع التوسع الجغرافي للمناطق وتزايد إعداد المشتركين وشهد اليوم الجمعة انقطاعاً للتيار الكهربائي بشكلاً متقطع لعدة مناطق في الأغوار الشمالية.

وبين مواطنون بأنه أصبح الانقطاع المتكرر للكهرباء مصدر ازعاج للمواطنين مؤكدين أنه يجب التعامل مع مناطق الاغوار الشماليه بخصوصيه مع ارتفاع درجات الحراره صيفاً ، مؤكدين انهم وصلوا لمرحلة الانصهار .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس جراء موجة الحر ألتي تشهدها المملكة منذ يوم الاربعاء الماضي بحيث تنحسر الموجة اليوم الجمعة.

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